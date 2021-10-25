Самым кассовым фильмом 2021 года стала китайская военная драма

25.10.2021
По информации компании Artisan Gateway самым кассовым фильмом в мире в 2021 году стала китайская военная драма «Битва при Чосинском водохранилище», сообщает «Культуромания».
Над фильмом работали три режиссера — Чен Кайге, Цуй Харк и Данте Лам. Всего он собрал более 828 миллионов долларов, причем большую часть прибыли дал прокат в Китае.
На втором место по кассовым сборам заняла китайская комедия «Привет, мам». Сборы фильма составили 821 миллион долларов, передает «Культуромания»
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Среди голливудских картин лидером по прокату стал блокбастер «Форсаж 9». Мировые сборы боевика составили 716 миллионов долларов.
Фото: кадр из фильма