Самым кассовым фильмом 2021 года стала китайская военная драма

25.10.2021

Самым кассовым фильмом 2021 года стала китайская военная драма
По информации компании Artisan Gateway самым кассовым фильмом в мире в 2021 году стала китайская военная драма «Битва при Чосинском водохранилище», сообщает «Культуромания».

Над фильмом работали три режиссера — Чен Кайге, Цуй Харк и Данте Лам. Всего он собрал более 828 миллионов долларов, причем большую часть прибыли дал прокат в Китае.

На втором место по кассовым сборам заняла китайская комедия «Привет, мам». Сборы фильма составили 821 миллион долларов, передает «Культуромания».

Среди голливудских картин лидером по прокату стал блокбастер «Форсаж 9». Мировые сборы боевика составили 716 миллионов долларов.
Фото: кадр из фильма