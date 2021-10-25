О чем рассказал фанатам отрывок из хоррора «Оленьи рога»

В сети опубликовали тизер фильма ужасов, который выйдет в канун Хэллоуина. Он спродюсирован Гильермо дель Торо. Американская студия Searchlight Pictures разместила ролик на своем YouTube-канале. Фильм «Оленьи рога» выйдет в американский прокат 29 октября, за пару дней до Хэллоуина. В России фильм планируется выпустить в широкий прокат 18 ноября.





В отрывке показывают мальчика, идущего по лесной тропе. По дороге он встречает парня постарше, который начинает его задирать. Школьник разворачивается и шагает в обратную сторону, пока не замечает нечто рычащее в кустах. Оба замирают, глядя на огромного монстра. Мальчик помладше успевает сообразить и убежать. В это время чудовище нападет на второго школьника и расправляется с ним. За этим наблюдает сбежавший мальчик.





Действие хоррора развернется в маленьком городке в Орегоне. Местный школьник Лукас замечает, что в его доме начинают происходить странные вещи. Он не рассказывает об этом никому. Однако его учительница начинает догадываться, что мальчику грозит опасность. Она обращается за помощью к брату, который работает шерифом. Вместе они начинаются разбираться в ситуации и выясняют, что в стенах дома прячется нечто страшное.





Школьника сыграл Джереми Т.Томас («Потерянный рай»), учительницу сыграла Кери Расселл («Клиника», «Август Раш»), шерифа — Джесси Племонс («Круиз по джунглям»). Фильм снял Скотт Купер, ранее работавший над «Черной мессой», «Недругами», «Сумасшедшим сердцем». Ленту сняли по рассказу Ника Антоски «тихий Мальчик». Среди продюсеров киноленты значится Гильермо дель Торо, снявший «Лабиринт Фавна», «Форму воды», «Багровый пик» и другие фильмы.





Фото: кадр из тизера фильма «Оленьги рога»