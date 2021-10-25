Никита Михалков проведет мастер-класс для слушателей своей Академии

25.10.2021
Мастер-класс режиссера, ректора и художественного руководителя актерской мастерской Академии кинематографического и театрального искусства, народного артиста России Никиты Михалкова состоится 27 октября 2021 года.
В мероприятии примут участие слушатели (начинающие актеры, режиссеры и продюсеры), а также выпускники Академии Н.С. Михалкова. Урок мастерства будет посвящен разбору актерско-режиссерских приемов, построенных на методах работы Михаила Чехова, Питера Брука, Шарля Дюллена и других. В рамках мастер-класса Никита Михалков поделится секретами своего профессионального успеха, даст полезные советы и напутствия слушателям.
Практические упражнения наглядно покажут студентам, что концентрация энергии, включение психологического жеста и биологической памяти — три столпа, на которых держится мастерство профессионального актера.
После мастер-класса запланирован пресс-подход к Никите Михалкову, говорится в сообщении.
Фото: Академия Н.С. Михалкова