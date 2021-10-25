Топ-5 мемуаров великих художников

Помимо впечатляющих произведений искусства они оставили мемуары, приоткрывающие завесу над жизнью, срытой от других людей. Эти книги помогут узнать художников с новой стороны, составить представление об их времени и даже вдохновиться на творческие эксперименты.





«Далекое близкое», Илья Репин





Автор известных картин «Бурлаки на Волге», «Садко», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Не ждали», «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» обладал не только художественным, но и литературным талантом. Он написал книгу воспоминаний, в которой рассказал о жизни и работе, коллегах и друзьях. Ее подготовили к печати при жизни автора, но издали через семь лет после его смерти. Составителем книги стал Корней Чуковский, который отметил «драматизацию» изложения. По его словам, Репин придавал любому эпизоду эмоциональность. Люди в его книге — не восковые фигуры, а увлекательные герои. При работе над книгой Репин по несколько раз рассказывал будущие очерки и переносил их на бумагу, если видел интерес у публики. При этом он сохранял разговорную интонацию, оформляя повествование в сказовой форме.





«Письма», Винсент Ван Гог





Винсент Ван Гог оставил после смерти более 700 писем. Он вел активную переписку с братом Тео Ван Гогом, работавшим арт-дилером в Париже, и другими людьми. Большинство писем в книге адресованы Тео. Винсент предстает в письмах ярким собеседником, ведущим разговоры на личные, интеллектуальные и философские темы. В письмах отразились его стремление овладеть техникой живописи, трансформация теоретических принципов, мучительные противоречия последних лет жизни, меланхолия и откровенные подробности. Письма Ван Гога разбивают сложившийся миф о нем как о безумце. Они раскрывают масштаб его личности и искусства.





«Дневник одного гения», Сальвадор Дали





В основе мемуаров великого испанского художника лежат его дневники, которые он вел больше десяти лет. В книге Дали делится тем, как рождалось то или иное произведение, как развивались его отношения с супругой и музой Галой и другими людьми, что он думает по поводу исторических событий, свидетелем которых стал. Кроме того, он рассказывает, почему носит странные усы и что предпочитает есть на завтрак. В прологе Дали указывает, что его дневник призван показать, как сильно отличается повседневность гения от жизни других людей. Хотя бытописание скорее раскрывает его как человека, а не как эксцентричного гения. События в книге охватывает период 1952-1964 годов. Книгу издали в 1964 году, задолго до смерти автора.





«Алтай — Гималаи. Дневники. Статьи», Николай Рерих





Знаменитый отечественный художник описывает в дневниковых записях и статьях путешествие по Азии — Центрально-Азиатскую экспедицию 1923-1928 годов. Она стала одним из крупнейших научных событий ХХ века. В результате экспедиции появились картины, путевые заметки, научные труды. На страницах нашли отражение 25 тысяч километров, пройденных по пустыням и горным перевалам, описания древних памятников Монголии, Китая, Индии и других стран. Рерих раскрывается не только как художник, но и как литературный мастер и исследователь Востока.





«Дневники Энди Уорхола», Энди Уорхол





Американский художник вел дневники с 1976 года до своей смерти в 1987-м. Он описал впечатления от знакомства с выдающимися современниками, светских вечеринок в «Студии 54», поездок в Лос-Анджелес, Париж и Лондон. Кроме того, он задокументировал все свои расходы за день, включая оплату такси и разговор по телефону-автомату. Уорхол поведал о встречах с Жан-Мишелем Баския, Лайзой Минелли, Джимом Моррисоном, Труменом Капоте, Миком Джаггером, Йоко Оно и другими людьми. Записи отобрала писательница, подруга и доверенное лицо художника Пэт Хэкетт. Их издали через два года после смерти отца поп-арта.





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