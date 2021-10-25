Актер из «Друзей» Джеймс Майкл Тайлер умер в 59 лет

На 60-м году жизни скончался американский актер Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Гантера, менеджера кофейни из сериала «Друзья», сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя актера.

В сообщении агентства указано, что причиной смерти стал рак, с которым актер боролся на протяжении последних четырех лет. Также указано, что Тайлер умер в своем доме в Лос-Анджелесе.

«Мир знал его как Гантера, а близкие — как актера, музыканта, борца с раком и любящего мужа», — приводятся в сообщении слова представителя семьи.

Джеймс Майкл Тайлер родился 28 мая 1962 года в Вайноне. Прежде чем стать актером, он работал баристой в районе Голливуда, где его и заметили создатели сериала.

Тайлеру предложили роль менеджера кофейни Central Perk, после чего он снялся в 148 эпизодах шоу, что больше, чем любой другой второстепенный персонаж «Друзей». Также он сыграл в таких сериалах, как «Сабрина — маленькая ведьма», «Журнал мод» и «Клиника».

Фото: кадр из сериала «Друзья»



