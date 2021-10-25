Боевик «Не время умирать» стал лидером российского кинопроката выходных

Новый фильм киносаги о Джеймсе Бонде собрал 96 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Фильм стал последней картиной саги с участием актера Дэниела Крейга в главной роли. Сюжет рассказывает о том, как спецагент оставляет оперативную службу и переходит к спокойной жизни на Ямайке.

Однако на остров приезжает его старый друг из ЦРУ, который просит Бонда о помощи. Спасательная миссия оборачивается тем, что Бонд попадает в ловушку к злодею, владеющему уникальным технологическим оружием. Картина, созданная режиссером Кэри Фукунаги, стартовала в российском прокате 7 октября.

На втором месте по сборам оказался мультфильм «Неисправимый Рон». Картина собрала 90 млн рублей за выходные. Сюжет рассказывает о мальчике Барни, получившем на день рождения робота Рона. Рон оказался бракованным, поэтому Барни решил самостоятельно обучить его.

Третью строку рейтинга занял американский боевик «Веном 2» Энди Серкиса. Фильм собрал 86,6 млн рублей за выходные.

Фото: кадр из фильма «Не время умирать»