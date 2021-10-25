Исторический музей представит выставку к 800-летию со дня рождения Александра Невского

Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе музея.

В экспозиции представлены археологические находки, произведения иконописи и живописи, нумизматические памятники XIII–XX веков, посвященные формированию и эволюции образа князя Александра Невского в истории.

«Годы жизни Александра Невского пришлись на переломный момент в истории Руси, когда после нашествия Батыя большая часть русских земель была разгромлена, а с севера и запада надвигалась новая угроза — шведы и рыцари Ливонского ордена. Выставка покажет князя Александра Невского как мудрого правителя, бесстрашного воина и полководца, а также почитаемого русского святого», — цитируют в музее директора Алексея Левыкина.

Александр Ярославич обрёл славу после Невской битвы и Ледового побоища не только как великий полководец, но и как блестящий дипломат. Он заключил с ордынскими ханами союз, направленный на достижение прочных мирных отношений с Ордой, и дал отпор военно-политической и религиозной экспансии католического Запада, отказавшись от унии с Римом. Яркой иллюстрацией этих событий служат фрагмент знаменитой фрески Г. И. Семирадского «Благоверный князь Александр Невский принимает папских легатов» и копия его картины «Александр Невский в Орде», созданные в конце XIX века для храма Христа Спасителя.

Представленные на выставке иконы позволяют увидеть, как развивался иконографический образ святого благоверного князя с XVII до XX века.

Выставка будет работать с 27 октября 2021 года по 18 января 2022 года.