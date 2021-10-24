В 19 городах России пройдет туристско-фестивальный тур в честь Рахманинова и Шаляпина

Совместный туристско-фестивальный проект к 150-летию композитора Сергея Рахманинова, артиста Федора Шаляпина и оперной певицы Антонины Неждановой разработан сотрудниками музея-усадьбы «Ивановка» в Тамбовской области и литературно-музыкального музея «Дача Шаляпина» в Кисловодске, сообщает ТАСС.

«Дело в том, что 2023 год очень необычный в нашей культуре: в этот год будет три огромных юбилея. В феврале будет юбилей Шаляпина, в апреле – Рахманинова, в июне – русской оперной Антонины Васильевны Неждановой. В честь этих трех юбилеев мы и придумали этот туристко-фестивальный проект.

Совместно с литературно-музыкальным музеем «Дача Шаляпина» в Кисловодске мы запускаем наш новый проект «По России с Рахманиновым и Шаляпиным», в рамках которого до 2023 года мы проведем совместные концерты и выставки в 19 городах России, в которых когда-либо бывали и Рахманинов, и Шаляпин, например Тамбов, Ессентуки, Тверь, Старая Русса в Новгородской области», – сказал директор музея-усадьбы «Ивановка» Александр Ермаков.

По словам Ермакова, Рахманинов и Шаляпин в жизни были большими друзьями. «Поэтому наши музеи, литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина» в Кисловодске и музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка», являясь членами Ассоциации музыкальных музеев, на протяжении многих лет поддерживают дружеские отношения, участвуя во многих совместных проектах», – пояснил он.