Стругачев выразил соболезнования по поводу смерти Александра Рогожкина

24.10.2021
В беседе с журналистами артист отметил, что фильмы режиссера помогли сделаться знаменитыми многим актерам.
«Это такая утрата, о которой можно говорить бесконечно, но делать этого совершенно не хочется, потому что ушёл человек, который был очень близок мне и моим друзьям. Мы одно время очень тесно общались, можно сказать, дружили... Фильмы, снятые Рогожкиным, останутся на долгие годы, ведь это уже культовые картины», — сказал Стругачев.
По словам актера, несколько лет назад он вместе с актером Андреем Федорцовым предлагал Рогожкину снять продолжение «Особенностей», но тот не согласился. Рогожкин скончался на 73-м году жизни в Санкт-Петербурге.