Стругачев выразил соболезнования по поводу смерти Александра Рогожкина

Народный артист РФ Семен Стругачев выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Александра Рогожкина, сообщает РИА Новости.

В беседе с журналистами артист отметил, что фильмы режиссера помогли сделаться знаменитыми многим актерам.



«Это такая утрата, о которой можно говорить бесконечно, но делать этого совершенно не хочется, потому что ушёл человек, который был очень близок мне и моим друзьям. Мы одно время очень тесно общались, можно сказать, дружили... Фильмы, снятые Рогожкиным, останутся на долгие годы, ведь это уже культовые картины», — сказал Стругачев.

По словам актера, несколько лет назад он вместе с актером Андреем Федорцовым предлагал Рогожкину снять продолжение «Особенностей», но тот не согласился. Рогожкин скончался на 73-м году жизни в Санкт-Петербурге.

Фото: кадр из фильма «Секрет виноделия»