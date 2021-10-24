Международный римский кинофестиваль завершился картиной от Marvel

Европейская премьера экранизации комиксов Marvel «Вечные» американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао завершила 16-й Международный римский кинофестиваль, сообщает ТАСС.

Главные роли в блокбастере исполнили Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Кит Харингтон. В прошлом году Чжао получила «Золотого льва Святого Марка» в Венеции, а в апреле 2021 года «Оскара» за фильм «Земля кочевников» (Nomadland) с Фрэнсис Макдорманд.

В сообщении организаторов смотра говорится, что приз зрительских симпатий кинофестиваля в этом году достался фильму испанского режиссера Марселя Баррены «Средиземноморье» (Mediterr neo), в котором рассказывается о работе спасателей, помогающих мигрантам, которые попали в опасную ситуацию по пути к берегам Европы. Кинолента основана на истории основателя и руководителя испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms («Проактива оупен армс») Оскара Кампса.

Награда предполагает денежное вознаграждение. В официальном конкурсе приняли участие 23 картины.

Фото: кадр из фильма «Вечные»