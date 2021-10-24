На аукцион выставили дом из фильма «Кошмар на улице Вязов»

24.10.2021

На аукцион выставили дом из фильма «Кошмар на улице Вязов»

Дом, в котором проходили съемки «Кошмара на улице Вязов», выставили на продажу, сообщает Los Angeles Times. 

Первоначальная стоимость лота составила 3,25 млн долларов. Выполненный в голландском колониальном стиле особняк находится в историческом районе Лос-Анджелеса, на площади Сполдинг. 

Дом рассчитан на три спальни, четыре ванные комнаты, прачечную и небольшой гостевой домик с беседкой и бассейн. Сделать свою ставку можно до полуночи Хэллоуина. 

Фильм «Кошмар на улице Вязов» создан режиссером и сценаристом Уэсом Крэйвеном в 1984 году. Насчитывает 9 фильмов, 2 телевизионных шоу, серию документальных фильмов, книг и комиксов. 

Фото: кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов» 