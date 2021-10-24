На аукцион выставили дом из фильма «Кошмар на улице Вязов»

24.10.2021
Первоначальная стоимость лота составила 3,25 млн долларов. Выполненный в голландском колониальном стиле особняк находится в историческом районе Лос-Анджелеса, на площади Сполдинг.
Дом рассчитан на три спальни, четыре ванные комнаты, прачечную и небольшой гостевой домик с беседкой и бассейн. Сделать свою ставку можно до полуночи Хэллоуина.
Фильм «Кошмар на улице Вязов» создан режиссером и сценаристом Уэсом Крэйвеном в 1984 году. Насчитывает 9 фильмов, 2 телевизионных шоу, серию документальных фильмов, книг и комиксов.