Путин поздравил учащихся и педагогов Гнессинки с 75-летием школы

24.10.2021

Путин поздравил учащихся и педагогов Гнессинки с 75-летием школы

Президент РФ Владимир Путин поздравил педагогов, учащихся и выпускников Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных (МССМШ) с 75-летием со дня ее образования, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. 

«Вы по праву можете гордиться богатой историей МССМШ, ее огромным вкладом в развитие музыкального искусства, отечественной культуры в целом. И конечно, несколькими поколениями выдающихся педагогов и наставников. Во многом благодаря их подвижничеству, искренней любви к своим воспитанникам имена и блистательное исполнительское мастерство талантливых выпускников школы имени Гнесиных известны во всем мире»,  – говорится в сообщении президента.

По словам главы государства, основанная в 1946 году школа продолжила легендарные образовательные и просветительские традиции Гнесинского дома. Он пожелал учителям, учащимся и выпускникам учебного заведения вдохновения и успехов в работе и учебе.