Байкальский фестиваль регионального кино открывается в Иркутске

24.10.2021
Фестиваль этого года посвящен 120-летию со дня рождения отечественного кинорежиссера и педагога Михаила Ромма, который родился в Иркутске 11 января 1901 года. Всего на смотр прислано более 150 работ в пяти номинациях.
Для конкурсного показа отобрано 35 авторских работ: девять фильмов в номинации «Документальное кино», восемь – «Игровое кино», пять – «Видео-арт», 10 – «Реклама», три – «Музыкальный клип». В состав жюри вошли члены Союза Кинематографистов: режиссер, преподаватель ВГИКа и Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова, Владимир Фенченко, оператор-постановщик, член Гильдии кинооператоров России и Европейской гильдии Ирина Уральская, режиссёр и продюсер Юрий Дорохин, режиссёр и продюсер «Кинокомпании «29 февраля» Алексей Федорченко, а также программный директор Центра документального кино и онлайн-платформы Nonfiction.film Мария Готлиб.
Будут проведены творческие встречи с членами жюри фестиваля, мастер-классы с экспертами. Торжественное открытие фестиваля состоится 26 октября в 19:00. В этом году фильмом-открытием фестиваля станет документальная лента «Жизнь – это кайф!» – история о легендарном педагоге, который посвящает свою жизнь ученикам.
Фото: пресс-служба Байкальского фестиваля регионального кино