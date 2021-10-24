Спустя десять лет реставрации дом-музей Эмиля Золя вновь открылся под Парижем

Дом-музей писателя-реалиста, публициста и политического деятеля Эмиля Золя возобновил свою работу после долгого перерыва в городе Медан, в 30 километрах к северо-западу от Парижа, сообщает ТАСС.

Всего Золя прожил в своем доме в Медане 24 года – с 1878 по 1902. В нем он трудился над такими знаменитыми произведения, как «Жерминаль», «Нана», «Дамское счастье» и «Человек-зверь».

В юношеском возрасте Эмиль Золя после смерти отца-инженера оказался в весьма скромных финансовых условиях, так что тридцать лет спустя, начав получать крупные гонорары, писатель предпочел жить, ни в чем себе не отказывая. После получения выплат за роман «Западня» он приобрел большой четырехэтажный особняк в Медане, а также пристроил к нему новое крыло.

В каждой комнате повсюду произведения искусства – дорогие вазы, китайские статуэтки Будды, рыцарские доспехи, африканские копья и кинжалы. Полы устланы коврами, в окнах салона-бильярдной – красочные витражи в стиле ар-нуво.

В этом доме Золя часто принимал гостей, в основном друзей-писателей – Флобера, Доде, Гонкура, а также многочисленных художников – Сезанна, Мане и Писсарро. Мебель в особняке была создана по эскизам самого писателя.

Фото: общественное достояние