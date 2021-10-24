11 работ Пикассо продали на аукционе более чем за 108 млн долларов

24.10.2021
В торгах участвовали 11 картин, «которые до недавних пор выставлялись в ресторане «Пикассо» в отеле Bellagio». Аукцион организован Sotheby’s совместно с американской компанией MGM Resorts.
Дороже всех оценили полотно «Женщина в красно-оранжевом берете». Портрет, изначально оценивавшийся в 30 млн долларов, был куплен за 40,479 млн долларов.
Кроме того, на аукционе также были выставлены картины «Бюст мужчины», «Мужчина и ребенок», «Натюрморт с корзинкой фруктов и цветами», «Завтрак на траве», «Натюрморт с цветами и вазой с фруктами».