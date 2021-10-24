Заслуженный работник культуры РФ Андрей Зубков умер в 61 год

24.10.2021

Заслуженный работник культуры РФ Андрей Зубков умер в 61 год

22 октября на 62-м году жизни скончался Заслуженный работник культуры РФ, композитор, музыкант, певец, сотрудник радиостанции «Орфей» Андрей Юрьевич Зубков, сообщает «Культуромания».

Причины смерти в сообщении «Культуромании» не уточняются. Работал на радиостанции «Юность» с 1981-го по 2007-й год, с 2005-го в качестве директора. 

В качестве композитора сотрудничал с Николаем Караченцовым, Михаилом Муромовым, Сергеем Беликовым, Игорем Ивановым. Самой известной работой Андрея Зубкова стала песня «Ариадна», написанная на стихи Риммы Казаковой. 

Вёл музыкальные программы на Радио России. На радио «Орфей» Андрей Зубков был заместителем директора по производству и оформлению программ, готовил к выходу Интернет-канал «Классика эстрады», который планировали запустить 15 ноября. 