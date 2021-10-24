В Пушкинском музее представили новую экспозицию Патрика Уркада

Пушкинский музей представляет новую авторскую концепцию постоянной экспозиции старых мастеров, подготовленную сценографом и куратором Патриком Уркадом, сообщает пресс-служба музея.

Шесть залов первого этажа Главного здания открывают публике не только новый дизайнерский взгляд на пространство музея, но и современное представление о старой живописи в классическом музее XXI века. Залы византийского искусства, искусства Германии и Нидерландов XV–XVI веков, а также Фландрии и Голландии XVII века, живописи Рембрандта и его школы — все эти пространства, давно знакомые «пушкинскому» зрителю, предстают полностью преображенными.

«Меняется жизнь — меняется и музей: реэкспозиция залов искусства старых мастеров — попытка переосмыслить и пространство, и произведения, представленные в нем. Эта работа оказалась своего рода интеллектуальным экзерсисом, позволившим самим хранителям по-новому посмотреть на произведения, которые они изучают и хранят многие годы, задуматься о сущности постоянной экспозиции и о ее драматургии», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кураторы, работавшие над обновлением пространства музея вместе с приглашенным сценографом, хотели подчеркнуть значимость каждого отдельного произведения, представленного в экспозиции: собрание Пушкинского — это не только гармоничный ансамбль, но и самоценные экспонаты, каждый из которых достоин внимания. Теперь каждый посетитель Пушкинского может, освободившись от прежнего опыта восприятия, открыться новому — посмотреть на классическую живопись в неклассической интерпретации.