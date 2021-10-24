Всероссийский фестиваль детских любительских театров кукол «Дети и Куклы» пройдет онлайн

С 27 октября по 15 декабря в сети Интернет будет проводиться Всероссийский фестиваль детских любительских театров кукол «Дети и Куклы», сообщает пресс-служба Фонда развития детских кукольных театров.

В фестивале детского кукольного творчества примут участие полсотни детских творческих коллективов из нескольких десятков регионов страны. Участники запишут видеоролики со своими спектаклями и отправят их организаторам. Все творческие работы будут показаны на сайте и в социальных сетях Фонда развития детских кукольных театров.

Кукольные спектакли и концертные номера будут просматривать и оценивать известные режиссеры и артисты профессиональных театров кукол. В финале фестиваля педагоги детских театральных коллективов и члены жюри встретятся на онлайн-конференции, где эксперты прокомментируют просмотренные постановки. Кроме этого каждый театральный коллектив получит рецензию на свою работу, содержащую краткий анализ и оценку, а также рекомендации по доработке.

Лучшие работы фестиваля будут отмечены дипломами лауреатов конкурса. Прием заявок на участие в фестивале «Дети и куклы» проводится на официальном сайте мероприятия, и продлится с 27 октября по 10 ноября.



В состав жюри конкурсной программы фестиваля вошли известные мастера кукольного искусства, среди которых Борис Голдовский — заслуженный работник культуры РФ, доктор искусствоведения, художественный руководитель Московского театра кукол, российский историк и теоретик театра кукол, драматург, педагог, Андрей Князьков — заслуженный. артист РФ, заслуженный деятель искусств Бурятии, режиссер, актер, педагог, создатель театров «Hand made», «Чемодан-дуэт «КВАМ», Ольга Александрова — член СТДРФ, ТСХР, Лауреат международных конкурсов театра кукол, режиссер, педагог, создатель театров Молодежного в Ижевске и «Театра обско-угорских народов «Солнце»» в г. Ханты-Мансийске.

Организатором фестиваля «Дети и куклы» выступает Фонд развития детских кукольных театров. Фестиваль проводится в рамках «Онлайн программы развития детских кукольных коллективов», реализуемой при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото: пресс-служба Фонда развития детских кукольных театров