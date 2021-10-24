Фильм сомалийского режиссера «Жена могильщика» победил на крупнейшем кинофестивале Африки

24.10.2021
Церемония закрытия фестиваля проходила с 16 по 23 октября в столице Буркина-Фасо Уагадугу. «Жена могильщика» расскажет историю любви, где главной героине предстоит сложное хирургическое вмешательство.
Ранее фильм был представлен на Каннском фестивале, где получил широкое признание. Картина стала первой крупной кинематографической работой 40-летнего сомалийского режиссера Хадара Айдеруса Ахмеда, проживающего в Финляндии.
Фестиваль FESPACO был основан в 1969 году и быстро превратился в один из наиболее крупных и влиятельных кинофорумов Африки. В программе на 2021 год были показаны 282 фильма, отобранные из 1 200 предложенных лент.
В главном конкурсе участвовали 17 полнометражных художественных картин африканских мастеров. Жюри этого конкурса возглавлял родившийся в Мавритании кинорежиссер Абдеррахман Сиссако.