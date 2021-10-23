Власти выделят более 8 млрд рублей на постройку музейного комплекса Третьяковской галереи в Москве

23.10.2021
На строительство музейного комплекса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве будет выделено 8,12 млрд рублей, сообщается на сайте правительства России.
Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Суммарная стоимость строительства комплекса составит 15,7 млрд рублей.
«Помимо выставочных пространств, в новом здании разместят реставрационные мастерские, хранилища, конференц-залы с новейшей аппаратурой», — приводит слова пресс-службы кабмина ТАСС.
Общая площадь будущего комплекса превысит 35 тыс. кв. м. Предварительно запланировано, что строительство будет завершено до 2024 года.