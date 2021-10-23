Алек Болдуин посетил похороны погибшей от его случайного выстрела оператора Галины Хатчинс

23.10.2021
На процессии находились муж и сын 42-летней Хатчинс, а также психотерапевты, специализирующиеся на помощи при утрате близкого человека. Церемония прощания была организована международной гильдией работников киноиндустрии.
Силами организации собираются пожертвования для семьи погибшей. Трагедия произошла 22 октября на съемочной площадке фильма «Ржавчина», где Алек Болдуин случайно ранил режиссера фильма Джоэла Соусу и убил оператора Галину Хатчинс.
Ранее актер заявил, что сотрудничает с полицейскими. Обвинений в связи с инцидентом пока не предъявлено.