Власти планируют чаще присуждать почетные звания деятелям культуры

23.10.2021
На съезде Союза театральных деятелей (СТД) РФ начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал, что был написан доклад на имя главы государства с поддержкой Александра Александровича Калягина. По его словам, со всеми статистическими выкладками, снятие барьера в пять званий народного артиста в год никак не навредит искусству, а, наоборот, даст что-то новое.
В разговоре о звании «Заслуженный артист РФ» Новиков отметил, что не останутся без внимания и артисты в регионах, на чью долю должна приходиться хотя бы треть почетных званий. Советник президента РФ Владимир Толстой рассказал, что в последние годы, как правило, присуждалось не более пяти званий «Народный артист РФ» в год.
«Решение принимает специальная комиссия, состоящая из народных артистов, которые голосуют за номинантов. В последние годы это было очень строго и присуждали, как правило, не более пяти званий. Со следующего года их количество может стать больше, учитывая разные виды творческой деятельности. Предусматривается возможность большего количества таких почетных званий», – рассказал чиновник. Он подчеркнул, что тем не менее получать такие звания должны достойнейшие из достойных.
По его словам, обычно в марте собирается финальная комиссия по присуждению звания «Народный артист РФ». «Сейчас представления к званию собираются, в марте мы будем принимать решение. Так что в марте следующего года их (народных артистов) будет не пять, а больше», – добавил советник президента.
Фото: Pixabay