Самарский художник-постановщик стал лауреатом кинофестиваля в Чикаго

23.10.2021

Самарский художник-постановщик стал лауреатом кинофестиваля в Чикаго

Художник-постановщик Сергей Февралев из Самары стал лауреатом Международного кинофестиваля в Чикаго за фильм «Капитан Волконогов бежал», сообщается в официальном твиттер-аккаунте мероприятия. 

Ранее картина была удостоена бронзового приза на кинофестивале в Египте. Также она была признана лучшим фильмом Сетью продвижения азиатского кино Netpac.  

С фильмом Февралева соперничали еще 12 картин. Среди них  драма «Память» с Тильдой Суинтон, победитель Каннского кинофестиваля.

Помимо «Капитан Волконогов бежал» Сергей Февралев работал в качестве художника-постановщика во многих фильмах, в том числе «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова, «Эсав» и «Братство» Павла Лунгина. Он является обладателем двух премий «Ника» и лауреатом премии «Золотой орел». 

Фото: кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал»