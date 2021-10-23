Самарский художник-постановщик стал лауреатом кинофестиваля в Чикаго

23.10.2021
Ранее картина была удостоена бронзового приза на кинофестивале в Египте. Также она была признана лучшим фильмом Сетью продвижения азиатского кино Netpac.
С фильмом Февралева соперничали еще 12 картин. Среди них – драма «Память» с Тильдой Суинтон, победитель Каннского кинофестиваля.
Помимо «Капитан Волконогов бежал» Сергей Февралев работал в качестве художника-постановщика во многих фильмах, в том числе «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова, «Эсав» и «Братство» Павла Лунгина. Он является обладателем двух премий «Ника» и лауреатом премии «Золотой орел».
Фото: кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал»