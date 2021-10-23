TimeOut назвали галерею Уффици лучшим музеем мира

23.10.2021
«После расширения экспозиции и обновления выставочных залов Уффици предлагает полную панораму <...> искусства со времен античности до наших дней на основе многовековой традиции коллекционирования. И это отличает наш музей от других», – в сообщении пресс-служба галереи приводятся слова ее директора Айке Шмидта.
При составлении рейтинга организаторы отметили «невероятную, поражающую красоту представленных шедевров» галереи Уффици. На втором месте оказался Лувр.
Также в списке фигурируют Музей современного искусства в Нью-Йорке, греческий Акрополь, Музей Терракотовой армии Цинь, лондонская галерея Тейт. Российский Государственный Эрмитаж занял восьмую строчку.
В пресс-службе галереи отметили, что сейчас музей вернулся к режиму приема 100% посетителей – до 900 человек одновременно могут находится в Уффици, 450 во дворце Питти и 3 тыс. в садах Боболи. За истекшие месяцы дирекция Уффици реализовала несколько крупных проектов вне стен галереи во Флоренции в других городах Тосканы в рамках проекта «разбросанного музея» «Земли Уффици».