Музей по произведению «Доктор Живаго» откроют в Чистополе

23.10.2021

Музей по произведению «Доктор Живаго» откроют в Чистополе

Музей книги «Доктор Живаго» будет открыт в Чистополе в доме земского врача, называемого прототипом героя романа Бориса Пастернака, сообщает ТАСС.

«Будет отдельный новый музей книги «Доктор Живаго». Эта тема очень интересная, она пользуется спросом большим и у зарубежных гостей. Дело в том, что Пастернак начинал писать роман «Доктор Живаго» как раз в Чистополе. Прототипом этого доктора был доктор Авдеев. Чистопольский земский доктор. Они с ним дружили», – рассказал глава Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов.Иванов. 

По словам чиновника, музей откроется в бывшем доме доктора Авдеева. Глава муниципалитета добавил, что сейчас этот дом расселен, законсервирован, а администрация ждет проекта, после чего приступит к работам. 

Создание музея пройдет в рамках масштабного восстановления исторического центра Чистополя. Проектные работы, по словам Иванова, стартовали в январе. Всего планируется реконструировать порядка 25 объектов. 

Фото: Pixabay