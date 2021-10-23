Музей по произведению «Доктор Живаго» откроют в Чистополе

23.10.2021
«Будет отдельный новый музей книги «Доктор Живаго». Эта тема очень интересная, она пользуется спросом большим и у зарубежных гостей. Дело в том, что Пастернак начинал писать роман «Доктор Живаго» как раз в Чистополе. Прототипом этого доктора был доктор Авдеев. Чистопольский земский доктор. Они с ним дружили», – рассказал глава Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов.Иванов.
По словам чиновника, музей откроется в бывшем доме доктора Авдеева. Глава муниципалитета добавил, что сейчас этот дом расселен, законсервирован, а администрация ждет проекта, после чего приступит к работам.
Создание музея пройдет в рамках масштабного восстановления исторического центра Чистополя. Проектные работы, по словам Иванова, стартовали в январе. Всего планируется реконструировать порядка 25 объектов.