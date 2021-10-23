Более сотни заявок подано на участие в сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют»

Свыше сотни заявок в настоящий момент подано в рамках всероссийского отбора на участие в сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют», сообщает пресс-служба Минкультуры со ссылкой на руководителя лаборатории Наталью Дрозд.

«Приемная кампания в самом разгаре. Уже подано свыше 100 заявок, и мы видим огромный интерес к проекту. Команда кураторов с нетерпением ждет начала обучения. Надеемся, что благодаря лаборатории мы сможет открыть имена новых молодых сценаристов и режиссеров», – говорится в сообщении Дрозд.

Прием сценариев полнометражных игровых фильмов стартовал 15 сентября, и будет продолжаться до 15 ноября. Процедура отбора разделена на несколько этапов, а имена десяти проектов-финалистов, которых примут к участию в лаборатории, объявят 1 февраля.

Старт лаборатории с конкурсантами, которые пройдут отбор и получат возможность под руководством ведущих представителей отечественной киноиндустрии доработать свои дебютные проекты до готовых к производству сценариев, намечен на весну 2022 года. Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко добавила, что действительно качественные проекты смогут принять участие в питчинге министерства и получить финансирование на производство.

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