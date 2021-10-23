Стал известен победитель конкурса военных дирижеров оркестров Вооруженных сил РФ

23.10.2021

Стал известен победитель конкурса военных дирижеров оркестров Вооруженных сил РФ

Начальник оркестра ракетной дивизии стал лучшим дирижером армии России Руководитель Военно-оркестровой службы ВС РФ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дирижер военного оркестра 35-й ракетной дивизии лейтенант Максим Романов победил на смотре-конкурсе военных дирижеров военных оркестров Вооруженных сил РФ. «Мы долго шли к этому смотру-конкурсу, был большой перерыв после первого конкурса, который прошел в 1992 году. Нынешний конкурс мы провели немного в другой форме, посмотрели все составляющие, которыми должен владеть военный дирижер, – как он умеет делать оркестровку, работать с оркестром на плацу и во время репетиции. В целом впечатление положительное. Приятно, что в конкурсе участвовало много молодых дирижеров, что они стремятся расти и совершенствоваться», – рассказал руководитель Военно-оркестровой службы ВС РФ – главный военный дирижер, заслуженный артист Российской Федерации, генерал-майор Тимофей Маякин. 

По его словам, все участники «станут кадровым резервом, что откроет военным дирижерам большие перспективы для карьерного роста». Лауреатом второй степени конкурса стал военный дирижер военного оркестра 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения гвардии лейтенант Алексей Суслов, третьей степени – военный дирижер военного оркестра 701-го Центра материально-технического обеспечения Северного флота капитан Денис Гольдорф. 

В этом году Военно-оркестровая служба Вооруженных сил РФ отмечает 100-летие со дня образования. Празднование юбилея музыканты решили приурочить к 140-летию одного из основателей службы – дирижера и композитора Семена Чернецкого и провести смотр-конкурс военных дирижеров всех военных округов и Северного флота. 

Фото: Pixabay