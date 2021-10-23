Выставка микроминиатюр Владимира Анискина начала работу в Ставрополе

Экспозиция микроминиатюр новосибирского мастера Владимира Анискина открылась в краевом музее-заповеднике в Ставрополе, сообщает ТАСС.

«В Ставропольском государственном музее-заповеднике открылась выставка микроминиатюр «Тайны невидимых шедевров». Микроминиатюра – редкий вид искусства, представляющий собой создание под микроскопом маленьких удивительных творений. Порой настолько маленьких, что их просто невозможно различить невооруженным взглядом. Каждый экспонат создается исключительно вручную под микроскопом», – говорится в сообщении организаторов выставки.

В коллекцию работ новосибирского мастера входит более 230 экспонатов, 34 из которых представили в музее Ставрополя. Экспозиция включает работы, занесенные в книгу рекордов Гиннесса и в книгу рекордов России, в том числе «Самая маленькая книга в мире» и «Самая маленькая копия монеты».

Для каждого экспоната выставки оборудован специальный прибор, позволяющий рассмотреть его получше. «Опыт проведения выставок и общение со зрителями показывает, что для большинства людей выставка микроминиатюр – это встреча с чудом. Ни один посетитель не ушел равнодушным. Особенно сильное впечатление выставка производит на детей», – добавляется в сообщении музея. Экспозиция останется в Ставрополе до конца января 2022 года.