Что рассказал зрителям трейлер «Красного уведомления» с Галь Гадот

Вышел новый трейлер фильма про самую разыскиваемую преступницу и ее антагонистов — спецагента и мошенника. Ролик опубликовал стриминговый сервис «Нетфликс». Премьера «Красного уведомления» состоится на платформе 12 ноября.





В трейлере показали, как агент ФБР Джон Хартли лично знакомится со вторым человеком в списке самых разыскиваемых похитителей произведений искусств в мире Ноланом Бутом. Правоохранитель приходит домой к преступнику в компании вооруженного отряда. Он предлагает объединиться, чтобы выйти на главную похитительницу культурных ценностей — Сару Блэк. Однако она отправляет их в список самых разыскиваемых преступников Интерпола. В итоге Хартли и Бут попадают в тюрьму в России. Они устраивают побег, во время которого омоновец запускает в них ракету.





После этого Хартли снова предлагает Буту поймать Блэк. «Я смогу очистить свое имя и помочь тебе стать первым в мире вором», — говорит агент ФБР. По его словам, Блэк планирует украсть бесценные яйца, принадлежавшие Клеопатре. Они начинают поиски, полные шуток, погонь, перестрелок и других эшкн-сцен.





Словосочетание «красное уведомление» отсылает к приказу Интерпола. Эта фраза означает международную тревогу и объявление о поиске самых разыскиваемых преступников в мире.





Главные роли в фильме исполнили Галь Гадот («Чудо-женщина»), Дуэйн Джонсон («Форсаж 8»), Райан Рейнолдс («Дэдпул»). Фильм снял Роусон Маршалл Тербер, который написал и сценарий фильма. Ранее он работал над фильмами «Мы — Миллеры», «Небоскреб». Кинокартина станет одним из самых дорогих проектов Netflix. На ее производство потратили около 130 млн долларов.





Фото: кадр из трейлера фильма «Красное уведомление»