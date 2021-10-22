Топ-5 захватывающих сериалов о мафии

В нашей подборке — ставшие культовыми проекты и новые шоу, вымышленные и документальные сериалы о гангстерах.





«Острые козырьки», с 2013





Действие разворачивается после Первой мировой войны в Великобритании. Томас Шелби (Киллиан Мерфи) пытается выжить в Бирмингеме с помощью незаконных дел — наркотики, рэкет, скачки. Он добивается успеха — пробивает на верхушку криминального мира. Томас становится одним из мафиозных боссов, который держит город под контролем. У него есть враги, желающие ослабить его влияние. К настоящему моменту Netflix выпустил пять сезонов шоу. В следующем году обещают показать последний сезон.





«Нарко», 2015-2017





Сериал рассказывает реальную историю колумбийского наркобарона Пабло Эскобара (Вагнер Моура), который руководил Медельинским кокаиновым картелем. В 1970-х годах он сосредоточил в своих руках большую часть мировой торговли кокаином. Проект представляет историю становления Эскобара, который впоследствии становится легендарным преступником. Он также рассказывает о его противостоянии с агентами Управления по борьбе с наркотиками США. Главным антагонистом выступает сотрудник УБН Хавьер Пенья (Педро Паскаль), который руководит операцией по захвату наркобарона.





«Озарк», с 2017





Налоговый консультант Марти Берд (Джейсон Бейтман) — идеальный семьянин. Он живет с супругой Вэнди (Лора Линни) и двумя детьми в пригороде Чикаго и скучает на работе. Однажды им приходится тайно переехать из своего особняка в курортный городок Озарк. К этому их вынуждают долги Марти. Он надеется поправить финансовое положение нелегальным способом — отмыть деньги от продажи наркотиков.





«Крестный отец Гарлема», с 2019





В центре сюжета — самый влиятельный темнокожий гангстер США 1960-х годов Бампи Джонсон (Форест Уитакер). Он возвращается в нью-йоркский район Гарлем после тюрьмы и хочет изгнать итальянскую мафию, чтобы занять ее место в преступном бизнесе. Джонсон руководит наркоторговлей, подпольным казино и борделями Гарлема.





«Подпольная империя», 2010-2014





Действие разворачивается в 1920-е годы в Атлантик-Сити, когда действовал сухой закон. Наки Томпсон (Стив Бушеми) контролирует и нелегальную торговлю алкоголем, и политику города, пока Великая депрессия не разрушает его империю. Среди создателей и сценаристов шоу значится Теренс Уинтер, получивший «Эмми» за сценарий к культовому сериалу «Клан Сопрано».





Фото: кадр из сериала «Острые козырьки»