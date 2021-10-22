Куда сходить в Петербурге 22–24 октября

Культурная жизнь Москвы ограничена из-за четвертой волны пандемии, в Петербурге с 15 ноября начнут действовать QR-коды. Пока же в Северной столице можно сходить и в кино, и в музей, и на концерт. Выбираем интересные события и напоминаем, что важно соблюдать правила нашего времени: носить маски, держать дистанцию, мыть руки.





Пятница, 22 октября





Премьерный спектакль «Шифр» в театре «Особняк»





Режиссером постановки стал Михаил Кулишкин. Герой — еврейский писатель, который ищет ключи к вселенскому шифру и посвящает этому всю жизнь. Однако писатель оказывается в концлагере. За секунду до гибели происходит невообразимое — время останавливается для всех, кроме него. У героя появляется год на то, чтобы завершить важнейшее дело. Создатели определили жанр постановки как мысленный эксперимент.





«Кинотанец. Weekend» на Новой сцене Александринского театра





В 17:00 в рамках фестиваля пройдет дискуссия о своеобразной форме киноискусства — кинотанце, его проявлении в России и Финляндии. Куратор и продюсер Ника Пархомовская поговорит с Кати Каллио, работавшей арт-директором финского фестиваля кинотанца Loikka Dance Film Festival.





В 19:00 начнется кинопоказ работ финского кинотанца Dance Shorts, который прокомментирует Кати Каллио.





Суббота, 23 октября





Выставка «Жарить Фест» в «Морзе»





Клуб «Морзе», расположенный на территории «Севкабеля», станет площадкой для необычного и масштабного действа. Он соберет пивоваров, поваров стритфуда и стендап-комиков. На выставке будут работать пять зон. Одна посвящена пиву от 30 крафтовых российских производителей, вторая — бургерам и другим мясным блюдам, третья — лекции и мастер-классу для пивоваров и владельцев заведений. На четвертой площадке выступят молодые резиденты Comedy Place и специальный гость. На пятой пройдут состязания по бирпонгу и скоростному поеданию бургеров. Кроме того, посетителей ждут мастер-классы от шеф-поваров, дегустации и музыкальное выступление.





Опера «Огонь в душе моей» в «Авроре»





В одном из самых любимых петербуржцами и гостями города кинотеатре пройдет трансляция из Метрополитен-оперы (начало в 19:55). Постановщики — Камилла Браун и Джеймс Робинсон. Музыку написал композитор и джазовый музыкант Теренс Бланшар. Дирижер — Янник Незе-Сеген. Опера основана на мемуарах журналиста New York Times Чарльза Блоу, в которых он рассказывает о детстве в Луизиане, сложных отношениях с отчимом и о первой любви. Она помогла ему стать увереннее и поступить в университет.





Воскресенье, 24 октября





Показ киноленты «Каин XVIII» на «Ленфильме»





Киностудия продолжает показы в рамках ретроспективы в честь 125-летия писателя и драматурга Евгения Шварца. Фильм-сказка Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро расскажет о бродячем музыканте, который взаимно влюбляется в принцессу. Ее хотят выдать замуж за короля соседнего государства, который намного старше. Любви предстоит пройти испытания. Впервые фильм, идея которого принадлежит Шварцу, показали в 1963 году.





Выставка «Энди Уорхол и русское искусство» в «Севкабеле»





Последний день работы экспозиции, на которой можно увидеть 100 работ американского художника и отца поп-арта. Они представлены рядом с работами российских современных художников. Среди них — Владислав Мамышев-Монро, Павел Папперштейн, Дмитрий Пригов, Олег Кулик, артисты из группы RECYCLE. Выставка позволяет изучить не только работы Уорхола и миф вокруг него, но и его влияние на отечественное искусство.





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