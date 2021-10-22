Кинокритик прокомментировал трагедию с Болдуином, напомнив гибель Брендона Ли

Свое мнение Давид Шнейдеров высказал в беседе с Общественной Службой Новостей.

Подобная история, по словам Шнейдерова, случилась во время съемок картины «Ворон» с участием Брендона Ли. В тот раз координатор по оружию положил в патрон чрезмерное количество пороха, из-за чего актер погиб.

В фильмах стреляют не холостыми, а реальными патронами, так как выстрел холостого патрона сильно отличается от боевого. Для этого из патрона убирают большую часть пороха, вследствие чего пуля должна падать вскоре по вылету из ствола.

«Я допускаю, что это ровно такая же ошибка», — пояснил кинокритик. По мнению Шнейдерова, трагедия с Болдуином также является следствием ошибки координатора и пиротехника, на карьере актера она не отразится.

Напомним, в результате выстрела Алека Болдуина снимавшая его женщина-оператор Галина Хатчинс получила смертельное ранение.

Фото: кадр из фильма "Ворон"