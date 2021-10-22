Актер Андрей Бурковский заявил об уходе из МХТ им. Чехова

37-летний артист написал об этом в своем Instagram.

Андрей Бурковский заявил, что уходит из МХТ, в котором прослужил 10 лет.

«Ушел из любимого театра. Хочу сказать огромное спасибо великому Московскому Художественному, всем потрясающим людям театра и дорогому Олегу Павловичу Табакову за невероятные десять лет», — написал актер.

Причину такого решения Бурковский не стал раскрывать.

В комментариях к записи коллеги актера бурно отреагировали на его решение. «Йееееее!!! Красавчик», — поддержала его актриса Дарья Мороз.

Андрей Бурковский родился в Томске в 1983 году. Получил известность по ролям в таких сериалах ,как «Медиатор», «Хороший человек», «Пассажиры» и другие.

Фото: кадр из сериала «Медиатор»