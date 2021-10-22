Что почитать этой осенью

Выбираем яркие книги, вышедшие в 2021 году. Они помогут скрасить долгие осенние вечера, когда на улице — дождь и ветер, а общественные заведения закрыты на очередной локдаун.





«Тайная река», Кейт Гренвилл





Роман австралийской писательницы основан на истории ее семьи. Впервые его опубликовали около 15 лет назад, в этом году роман вышел на русском языке. В 2006-м он вошел в короткий список Букеровской премии и получил не одну награду на родине.





Действие начинается в начале XIX века в Лондоне. Бедный лодочник Уилльям Торнхилл ворует грузы, чтобы прокормить семью. Он попадается на краже досок, его приговаривают к смертной казни. Однако приговор меняют и его вместе с семьей отправляют в ссылку в Новый Южный Уэльс, который впоследствии будет называться Австралией. Через несколько лет Торнхилл получает свободу и даже землю. Ее легко раздают, главное — отвоевать участок у диких зверей, плохой погоды и аборигенов. Торнхилл приходит в восторг от мыса, который называет в свою честь. Препятствием становится необходимость находить общий язык с местными жителями. Между ними назревает конфликт. Герой оказывается перед выбором. Он понимает, что стремление построить дом для своей семьи означает лишение аборигенов земли. Либо одни, либо другие — вопрос выживания.





Роман стал современной антиколониальной классикой. Писательница — потомок колонизаторов признает ужасные события прошлого и выражает сожаление. Роман привлек внимание театральных постановщиков и режиссеров, по нему был снят сериал.





«Двойной контроль», Эдвард Сент-Обин





Новый роман номинанта на Букеровскую премию и автора серии о Патрике Мелроузе, основанной на реальной и трагичной истории его жизни, посвящен науке и не только. Монологи о психиатрии и психологии, медицине и биологии, инвестиция и финансах переплетаются с судьбами героев. Среди них — натуралист Фрэнсис, генетик Оливия и консультант в сфере венчурных инвестиций Люси. Фрэнсис и Оливия влюблены друг в друга. Люси пытается построить отношения с новым начальником и принять сложный диагноз. Они обсуждают самые разные отрасли знаний, но не отвлеченно, а из собственного опыта. При этом затрагиваются темы беременности, отношений приемных родителей и детей, онкологии, экологии. За ним прослеживаются истории о семье, дружбе и соперничестве, амбициях. Предугадать развитие событий невозможно — автор умеет удивлять.





«Голландский дом», Энн Пэтчетт





Впервые роман увидел свет в 2019 году. Он вошел в шорт-лист Пулитцеровской премии. В этом году его издали на русском языке.

Роман американской писательницы начинается как сказка про Гензеля и Гретель, которых мачеха выгоняет из дома. Только они родились в 1940-е годы в США и противостоят не злой колдунье, а воспоминаниям и травматичному опыту.





История Мэйв и Дэнни охватывает полстолетия. Их жизнь связана с Голландским домом — особняком в Пенсильвании, который когда-то принадлежал разорившимся нидерландским магнатам Ванхубейкам. Их мать не может найти себе места среди роскоши и однажды сбегает. Отец не пытается искать ее и предпочитает считать ее умершей. С детьми он холоден и безразличен. Старшая дочь Мэйв начинает заботиться о младшем брате Дэнни, из помощников — только прислуга. Однажды в доме появляется мачеха с двумя дочерьми. Она не переносит падчерицу и пасынка, которых заставляет приглядывать за своими детьми. Когда умирает отец, мачеха прибирает к рукам и его бизнес, и Голландский дом. Она оставляет Мэйв и Дэнни машину и деньги на образование и выгоняет их. Так начинается история длиной в 50 лет.





Сестру и брата объединяют не только кровные узы, но и ненависть к людям, причинившим им боль в прошлом. Они годами живут в прошлом, а потом внезапно осознают, что оно уже не так сильно влияет на их настоящее. В этой истории не будет мести, но будут потери, выборы, обусловленные пережитым опытом, и неидеальные герои.





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