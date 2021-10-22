Четыре года назад Болдуин задавался вопросом об ощущениях нечаянного убийцы

Запись в Twitter актера нашли любопытные пользователи Сети.

Как выяснилось, четыре года назад Алек Болдуин прокомментировал новость об инциденте в Южной Калифорнии, в ходе которого полицейский подрался с прохожим у магазина и выстрелил в него.

«Интересно, как это, случайно убить кого-либо?» — задумался тогда актер. Один из подписчиков призвал Болдуина «не говорить глупости», в ответ на что Болдуин попросил комментатора посмотреть видеозапись инцидента.

После трагедии на съемочной площадке, когда Болдуин нечаянно застрелил оператора-украинку и ранил режиссера, его старый твит стал очень популярным. Пользователи стали оставлять в комментариях гневные сообщения, сейчас запись удалена.