Пять лучших фильмов о женщинах в политике

Долгое время женщинам был закрыт доступ в политику и государственные дела. Однако они все равно находили пути для реализации своих амбиций. Изучаем истории женщин, которые так или иначе были связаны с политикой, с помощью кино.





«Иоанна — женщина на папском престоле», 2009





В год смерти императора Карла Великого, объединившего большую часть Центральной и Западной Европы, появляется на свет Иоанна (Йоханна Вокалек). Страстная и амбициозная женщина, которой удается невозможное — она возглавляет Католическую церковь. Историки не могут подтвердить реальность этих легенд. Ватикан отмалчивается и не дает доступа к хранилищам, где содержатся неизученные источники, которые могли бы пролить свет на эту историю. Однако до сих пор ходят легенды о том, что женщина пребывала на святом престоле.





«Леди», 2011





Исторический фильм Люка Бессона посвящен национальной героине Мьянмы, лауреату Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи (Мишель Йео). Ее родители были политиками. Отец Аун Сан боролся за независимость Бирмы от Британской империи и Японии и был убит. Мать Кхин Чже стала послом в Индии, где воспитывалась Аун Сан Су Чжи. Она придерживается учения Махатмы Ганди о ненасилии. Впоследствии возглавляет оппозиционную партию, противостоящую правящей военной хунте.





«Диана: История любви», 2013





Фильм повествует о жизни британской принцессы Дианы (Наоми Уоттс) через несколько лет после развода с принцем Чарльзом. К тому времени она сосредоточена на общественной и благотворительной деятельности. Жизнь леди Ди переворачивается после знакомства с доктором, с которым у нее завязывается роман. Диана встречает любовь, которую пытается скрыть от посторонних любопытных глаз. Однако она оказывается под прицелом камер, которые ее преследуют. История заканчивается трагично — Диана и ее возлюбленный погибают в автокатастрофе.





«Принцесса Монако», 2014





История Грейс Келли (Николь Кидман), которая предпочла успешной голливудской карьере создание семьи с князем Монако. Актриса работала с Альфредом Хичкоком, была востребована и любима в США. Но отказалась от этой жизни и переехала в Европу, где вышла замуж за князя Ренье (Тим Рот). В фильме показано, как тяжело дался Келли этот выбор, как часто ей приходилось ставить интересы мужа, семьи и государства на первое место.





«Опасная игра Слоун», 2016





В центре повествования — амбициозная, рисковая, очень востребованный лоббист и самая красивая женщина в политическом бизнесе США Элизабет Слоун (Джессика Честейн). Она в совершенстве владеет навыками манипуляции и психологической игры, что помогает ей быть на два шага впереди и никогда не проигрывать. Слоун берется за самое сложное в карьере дело — лоббирование закона об оружии. Она понимает, что цена победы может быть слишком высокой.





Фото: кадр из фильма «Опасная игра Слоун»