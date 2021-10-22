Алек Болдуин случайно застрелил оператора съемок вестерна и тяжело ранил режиссера

Инцидент произошел во время съемок фильма «Ржавчина», пишет Reuters.

В результате стрельбы погибла оператор Халина Хатчинс. Кроме того, получил ранения режиссер Джоэл Соуза.

По данным полиции, Болдуин выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми, однако из ствола вылетела пуля, задевшая двух человек.

«42-летняя Халина Хатчинс, оператор-постановщик, и 48-летний Джоэл Соуза, режиссер, получили ранения, когда 68-летний продюсер и актер Алек Болдуин выстрелил из оружия для реквизита»,— говорится в сообщении полиции.

Правоохранительные органы опросили актера Алека Болдуина и отпустили. «Никто не арестован, никому не предъявлено обвинений», — говорится в сообщении.

По данным полиции, раненый режиссер Джоэл Соуза находится сейчас в критическом состоянии.