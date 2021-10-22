«Москино Звезда» представит спецпоказ фильма «Дунай»

Показ пройдет 22 октября, сообщили «Культуре» в киносети.

Фильм «Дунай» — режиссерский дебют писательницы и драматурга Любови Мульменко.

По сюжету, Надя (Надежда Лумпова из фильма «Еще один год») приезжает из Москвы в Белград. Там она знакомится с обаятельным разгильдяем Нешей и начинает с ним встречаться. История случайного романа плавно и постепенно превращается в кино об обретении личной свободы и ценного опыта.

Мульменко не новичок в кино — она писала сценарии для лучших фильмов Наталии Мещаниновой («Комбинат «Надежда»), Нигины Сайфуллаевой («Как меня зовут», «Верность») и Оксаны Бычковой («Еще один год»).

Картину представят и обсудят со зрителями киножурналист Владислав Шуравин и актриса Надежда Лумпова.

Фото: кадр из фильма