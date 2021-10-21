Авторы сериала «Клан Сопрано» анонсировали многосерийный приквел шоу

Несмотря на не самый лучший кассовый результат «Множественных святых Ньюарка», у сериала «Клан Сопрано» может появиться многосерийный приквел, сообщает Deadline.

Гендиректор WarnerMedia Энн Сарнофф рассказала, что переговоры с создателем франшизы Дэвидом Чейзом уже ведутся. «Мы уже обсуждаем с Дэвидом новый сериал для сервиса HBO Max, связанный с «Сопрано». Фильм снова привлек внимание к этой франшизе, так что нельзя судить о его успехе только по кассовым сборам», — рассказала Сарнофф.

По ее словам, переговоры пока находятся на ранней стадии, поэтому неясно, в каком формате будет новый проект — в многосерийном или полнометражном. Первая картина, где роль молодого Тони Сопрано сыграл Майкл Гандольфини, провалилась в прокате и получила прохладные оценки критиков и зрителей, однако представители WarnerMedia остались довольны её показателями на HBO Max, поскольку она снова вывела оригинальный сериал в топ-10 среди шоу сервиса.

Фото: кадр из сериала «Клан Сопрано»