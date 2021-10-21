Что рассказал фанатам трейлер фильма по игре Uncharted

В Сети разместили трейлер кинокартины «Анчартед: на картах не значится» с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях. Ролик выпустила кинокомпания Sony Pictures. Премьера фильма, основанного на серии видеоигр Uncharted, состоится зимой следующего года.





В трейлере показали главных героев — Нейтана Дрейка (Том Холланд) и Виктора «Салли» Саливана (Марк Уолберг), которые пересекаются в баре и становятся союзниками в поисках сокровищ и приключений. Нейтан мечтает об этом с детства. Он решает отправиться к таинственному острову в Тихом океане, чтобы найти легендарные сокровища Эльдорадо. Салли спрашивает Нейтана о брате, который когда-то пропал, оставив ему подсказку. В процессе союзники сталкиваются с антагонистом в исполнении Антонио Бандероса, семья которого давно ищет то же, что и Нейтан.





Судя по ролику, в фильме будет много экшн-сцен с погонями и драками. В одной из них Нейтан вылетает из транспортного самолета вместе с грузом, но пытается вернуться в самолет.





Другие роли в фильме исполнили София Тейлор Али ( «Анатомия страсти») и Тати Габриэль («Тарантула»). Фильм снял режиссер Рубен Флейшер («Добро пожаловать в Зомбиленд», «Веном»).





Фильм является экранизацией серии компьютерных игр Uncharted, которую представили в 2007 году. Она стала одной из самых продаваемых игр в мире за всю историю индустрии. В 2016 году было продано почти 30 миллионов копий. Приключенческую игру высоко оценили и пользователи, и критики.





Фото: кадр из трейлера фильма «Анчартед: на картах не значится»