Топ-7 костюмированных драм для эстетов

Выбираем красивые кинокартины, отличающиеся роскошными костюмами разных эпох. Они порадуют глаз и обеспечат интересный вечер.





«Фаринелли-кастрат», 1994





В центре повествования — великий певец XIII века Карло Броски по прозвищу Фаринелли (Стефано Дионизи). Публика в восторге от его таланта, но он принес серьезную жертву во имя искусства. В детстве Фаринелли кастрировал брат-композитор. Он опасался, что талантливый ребенок лишится голоса во время пубертата. Взрослый певец хочет личного счастья, а не грандиозного успеха. В фильме воссоздается эпоха барокко с ее пышными интерьерами и декорациями, гримом и вычурными костюмами оперных артистов.





«Королевская милость», 1995





Действие разворачивается во времена реставрации монархии (XVII век) в Англии. Молодой медик Роберт Меривел (Роберт Дауни-младший) получает место лекаря королевских собак. А еще он получает предложение от Карла II вступить в фиктивный брак с его фавориткой леди Селией, чтобы защитить ее от гнева супруги. Наградой становятся земля и титул, которые отходят на второй план — Роберт страстно влюбляется в Селию. В картине воссоздается атмосфера английского двора в то время, когда страну охватила чума. В копилке авторов — два «Оскара», в том числе за костюмы.





«Распутник», 2004





Еще один фильм об Англии XVII века с женщинами в платьях с кринолином и мужчинами в напудренных париках. Картина повествует о жизни графа Рочестера (Джонни Депп), поэта и распутника. Он не имеет никаких моральных ценностей и ограничений, следует только за своими желаниями — любовью к женщинам, вину и сочинению стихов. Со временем граф начинает раздражать всех — от жены до короля Карла II. Вседозволенности наступает конец.





«Герцогиня», 2008





Джорджиана Кавендиш, герцогиня Девонширская (Кира Найтли), была светской львицей, законодательницей мод и политической деятельницей XVIII века. Она стала успешной в обществе, но не в личной жизни, которая принесла ей позор и разочарование. Джорджиана оказалась в центре любовного треугольника вместе с равнодушным к ней супругом герцогом Девонширским (Рэйф Файнс) и близкой подругой Элизабет Фостер (Хейли Этвелл). Она пыталась заглушить боль азартными играми и алкоголем.





«Яркая звезда», 2009





История английского поэта XIX века Джона Китса (Бен Уишоу). После выпуска первого сборника стихов на него обрушивается шквал критики. Сразу после этого молодой автор встречает Фанни Броун (Эбби Корниш) и влюбляется в нее. Вместе с любовью приходит вдохновение — Китс создает свое лучшее произведение, поэму «Яркая звезда». Все могло бы закончиться хэппи эндом, если бы не суровые реалии жизни XIX века.





«Фаворитка», 2018





Сюжет завязан на придворной борьбе двух фавориток английской королевы Анны, последней правительницы из династии Стюартов (Оливия Колман). Во время войны между Англией и Францией монархиня больна и печальна. Все решения принимает ее фаворитка Сара Мальборо (Рэйчел Вайс), пока ко двору не прибывает ее амбициозная родственница Эбигейл (Эмма Стоун). Девушка быстро продвигается по придворной карьере и завоевывает расположение королевы, отодвигая Сару и устанавливая новые правила.





«Эмма», 2020





Фильм основан на романе Джейн Остин. Он повествует о молодой и энергичной Эмме Вудхаус (Аня Тейлор-Джой). Девушка решает, что никогда не свяжет себя брачными узами, и останется с отцом. Эмма уверена, что прекрасно разбирается в людях. Знания и энергию она направляет на устройство личной жизни подруг.





Фото: кадр из фильма «Герцогиня»