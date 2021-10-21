Топ-6 не художественных книг, которые вы могли пропустить

Рассказываем о примечательных нон-фикшн книгах, выпущенных в прошлом году. На выбор — книга о родительстве, мемуары супермодели, мнение астрофизика не только об инопланетянах, лекции о черных дырах и еще немного психологии.





«Как жаль, что мои родители об этом не знали», Филиппа Перри





Практикующая психотерапевтка из Великобритании выпустила книгу для родителей, ставшую бестселлером в стране. Она отвечает на вопросы о том, как установить контакт с ребенком с первых дней его жизни, как сохранять и укреплять связь на протяжении многих лет. Перри выступает за отказ от образа «идеальной матери или отца» и предлагает сосредоточиться на более важных аспектах родительства от беременности до общения с взрослыми детьми. Она учит принимать чувства ребенка, коммуницировать без манипуляций, эффективно решать конфликты и создавать теплые отношения с детьми.





«Письма астрофизика», Нил Деграсс Тайсон





Американский астрофизик делится мнением о внеземной жизни, параллельных вселенных, теории эволюции Дарвина, возможности создания вечного двигателя, вероятности наступления конца света. А еще он рассказывает, как пережить потерю близкого человека и кардинально изменить жизнь. Все эти вопросы ему задают сторонники и противники. Автор отвечает им, демонстрируя широкий кругозор, тонкое чувство юмора, эмпатию и простоту. Его книга предлагает новый взгляд на привычные процессы.





«Lessons. Мой путь к жизни, которая имеет значение», Жизель Бюндхен





На протяжении девяти лет она оставалась самой высокооплачиваемой моделью мира. Жизель Бюндхен показывает закулисье модельного мира с его жестокостью, скрывающейся за идеальными снимками. Работа в модельном бизнесе, о которой мечтают миллионы девушек, обернулась для нее зависимостями и психологическими расстройствами. Головокружительный успех сменялся болезненными падениями и разочарованиями. Жизель рассказывает, как не потеряла себя на этом сложном пути, пришла к здоровому образу жизни и нашла свое место в мире. Гонорар за книгу она направила в фонд, поддерживающий проекты по решению экологических и социальных проблем.





«Вы хотите об этом поговорить?», Лори Готтлиб





Книга создана американской психотерапевткой, которая не только помогает людям справляться с жизненными трудностями, но и сама обращается за помощью. Раз в неделю она ходит к психологу, где пытается разобраться со внезапными жизненными изменениями, которые вызывают у нее отчаяние и боль. Готтлиб рассказывает и откровенную личную историю, и истории пациентов, чтобы читатели могли узнать себя. Это помогает найти ответы на вопросы; почувствовать, что ты — не один; обратиться за помощью; понять, как можно изменить ситуацию.





«Черные дыры. Лекции BBC», Стивен Хокинг





Сборник лекций британского физика Стивена Хокинга, прочитанных на радио BBC Radio 4. Лекции посвящены черным дырам — одному из самых таинственных явлений в космосе. Хокинг занимался их изучением многие годы. Благодаря его трудам космология стала популярной наукой. Он дает ответы на многие вопросы о черных дырах, рассказывая просто и интересно. Дополнения к лекциям делает научный редактор BBC Дэвид Шукман.





«Полуденный бес. Анатомия депрессии», Эндрю Соломон





Переиздание книги профессора клинической психологии, который долго лечился от депрессии и научился держать ее под контролем. Он описывает собственный опыт и истории пациентов, раскрывая способы, которые могут помочь. Автор рассказывает, как справляться с депрессией, сохранять стабильное эмоциональное состояние, научиться пополнять энергетические ресурсы и добиваться целей. Рецепта, который подошел бы всем, нет. Но в поисках помощи можно опираться на опыт людей, которые побывали в депрессии и смогли выбраться.





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