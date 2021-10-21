Юрий Стоянов поделился секретами творческого процесса Никиты Михалкова

Советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Юрий Стоянов рассказал ФАН о своей работе с режиссером на съемках фильма «12».

«У меня было 40 съемочных дней с Никитой Михалковым. За это время я словно получил еще одно актерское образование, которое называется работа артиста в кадре», — поделился Стоянов. По его словам, в этом фильме он не просто сыграл свою роль, но и закончил курсы повышения квалификации, причем не формальные, а у настоящего мэтра, режиссера и педагога.

Методы Михалкова нацелены на конкретного артиста и роль, они работают каждый раз в кадре и на площадке, пояснил актер. По его словам, с того проекта ему запомнился один конкретный урок — в кадре нельзя быть формальным.

«Кадр не прощает ничего. Видно будет все. Пустым в кадр входить нельзя. Никакие твои предыдущие заслуги в кино не работают», — подчеркнул он в разговоре с ФАН.

Фото: кадр из фильма "12".