Что рассказал зрителям трейлер «Быть Рикардо» с Николь Кидман

В Сети появился трейлер биографического фильма о популярных в середине ХХ века актерах и супругах Люсиль Болл и Деси Арназе. Ролик появился на ютьюб-канале стриминга Amazon Prime Video. Премьера фильма в кинотеатрах состоится 10 декабря, а на онлайн-платформе — 21 декабря.





Актриса Люсиль Болл (Николь Кидман) и музыкант Деси Арназ (Хавьер Бардем) делают популярный ситком. Они становятся известными и попадают в мир большого шоу-бизнеса. Супруги в жизни и на экране сталкиваются с угрозами. Они могут стать жертвами клеветы и последующего табу на работу в телевизионной сфере. Люсиль говорит, что она является самым крупным активом Колумбийской радиовещательной системы, а также его «самой большой занозой». В трейлере не показано лицо главной героини. Оно мелькает только в конце — в воссозданной сцене из шоу «Итальянский фильм Люси», где она топчет виноград.





Биографический фильм расскажет об актерской комедийной паре. По словам создателей, картина посвящена сложным романтическим и профессиональным отношениям Болл и Арназа. Зрители попадут в закулисье популярного и новаторского шоу, а также узнают о том, что было между звездной парой. По словам Кидман, фильм больше посвящен глубокой истории отношений Люси и Деси, нежели ситкому.





В реальной жизни шоу «Я люблю Люси» было, в том числе попыткой сохранить брак, который не выдерживал ни плотных графиков супругов, ни сторонних увлечений. Ситком выходил в 1951-1957 годах и имел несколько продолжений. За свою карьеру Люсиль Болл получила почти 20 кинопремий, включая «Эмми», а также две звезды на «Аллее славы». Она стала первой женщиной, возглавившей крупную телевизионную студию. Компания выпустила много популярных сериалов, среди которых были «Звездный путь» и «Миссия невыполнима».





Фото: кадр из трейлера фильма «Быть Рикардо»