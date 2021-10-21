Топ-7 мини-сериалов 2021 года с увлекательным сюжетом

С каждым годом стриминговые сервисы выпускают все больше мини-сериалов. Они востребованы у современных зрителей, живущих в мире больших скоростей и гигантских объемов информации. Рассказываем про свежие сериалы, которые можно посмотреть за один вечер.



«В ее глазах»





Луиза знакомится с привлекательным мужчиной в баре и заводит с ним роман. Вскоре выясняется, что это ее новый руководитель Дэвид, который к тому же женат. Он не порывает с Луизой, она тоже не прекращает отношения. Более того, женщина начинает дружить с женой Дэвида. Со временем она начинает подозревать, что их брак скрывает какие-то страшные тайны.



«Плохой доктор»





Судебно-медицинская драма с элементами психологического триллера рассказывает историю нейрохирурга Кристофера Данч из Далласа. Он обаятелен и харизматичен. Его считают талантливым и многообещающим врачом, который быстро продвигается по карьерной лестнице. Однако с его пациентами что-то происходит: они то умирают, то становятся инвалидами. Коллеги Данча начинают собственное расследование и сталкиваются с разными препятствиями, пытаясь разоблачить безжалостного врача. Название проекта дословно переводится как «Доктор Смерть». Сериал основан на реальной истории.



«Единственный»





Исследовательница находит способ поиска идеального партнера по ДНК. Он запускает сервис, основанный на этом методе. Он помогает людям знакомиться с «теми самыми» партнерами, которых они ищут всю жизнь. Однако воодушевляющий проект имеет последствия, о которых никто не догадывается.





«Новый вишневый вкус»





Действие происходит в начале 1990-х годов в Лос-Анджелесе. Начинающая постановщица Лиса Нова приезжает на встречу с голливудским продюсером Лу Бёрком, который заинтересовался ее дебютной работой. Он подписывает с ней контракт, пообещав, что девушка будет снимать фильм. Однако продюсер обманывает Лису. Она решает отомстить с помощью магии — наложить заклятье и испортить жизнь продюсеру-обманщику.





«Кусь»





Соседки Рейчел и Лили живут в одном доме в Нью-Йорке, который охватила эпидемия коронавирусной инфекции. Одна работает врачом и дает онлайн-консультации. Вторая — доминатрикс, тоже оказывающая онлайн-услуги. В условиях самоизоляции они пытаются сохранить жизнь, работу и рассудок. Это не так-то просто — ведь в новую волну пандемии вирус превращает людей в зомби.





«Империя гламура»





Документальный сериал, а точнее реалити-шоу о золотой молодежи из стран Восточной Азии. Гламур, вечеринки, дорогие особняки в большом количестве присутствуют в кадре, но не только они. Молодые и богатые пытаются найти свое счастье в условиях роскоши и изобилия. У каждого — свой путь. Кто-то строит крепкие отношения, кто-то изучает древние традиции и занимается духовными практиками.





«Холстон»





В центре истории — американский модельер Рой Холстон, который прославился в начале 1960-х годов. Шляпку, созданную им, надела Жаклин Кеннеди на инаугурацию ее супруга Джона Ф. Кеннеди. В конце десятилетия он начинает заниматься дизайном одежды, определив тенденции женской моды 1970-х годов. Шоу расскажет историю восхождения и падения модельера.





Фото: кадр из сериала «Плохой доктор»