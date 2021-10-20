Звезда «Шерлока Холмса» актер Виктор Евграфов умер в 73 года

На 74-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, каскадер Виктор Евграфов, говорится в сообщении киностудии «Самарафильм».

«Умер Виктор Иванович Евграфов — самый главный Мориарти мирового кинематографа», – сказано опубликованном студией посте в соцсети «ВКонтакте». В нем уточняется, что артист скончался из-за оторвавшегося тромба.

В сообщении также говорится, что Евграфов будет похоронен на «Аллее актеров» самарского городского кладбища. Дата прощания будет объявлена позже.

Евграфов родился 10 сентября 1948-го года в Самаре. Закончил столичный ГИТИС в 1976-м году, отучившись на курсе Владимира Андреева.

Карьеру начал с работы в Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева (ТЮЗ) в Санкт-Петербурге, а также ролей в фильмах. За время своей творческой деятельности поучаствовал более чем в 30 кинолентах, как в качестве актера, так и каскадера.

Наибольшую известность у зрителей получил после исполнения роли злодея профессора Мориарти в фильме Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» в 1980-м году. В 2000-х годах актер вернулся в Самарскую область, где начал руководить студией «Коловрат» в городе Тольятти, после чего в 2004-м году стал доцентом в Волжском университете имени Татищева, а также художественным руководителем двух актерских курсов.