Топ-5 мини-сериалов 2021 года

«Леонардо»

История гения Возрождения в исполнении Эйдана Тернера. Историческое шоу рассказывает не только о достижениях Леонардо да Винчи, но и о его загадочных отношениях с натурщицей Катариной да Кремона (Матильда де Анджелис). Девушка умерла при загадочных обстоятельствах – вероятно, была убита. История насыщена загадками и неожиданными поворотами. Она показывает основные периоды в жизни и творчестве Леонардо и заканчивается внезапной кульминацией.

«Девять совсем незнакомых людей»

Десять жителей мегаполисов прибывают на уединенный элитный курорт. Они хотят перезагрузиться. Терапевтический процесс курирует директор – загадочная Маша Дмитриченко (Николь Кидман). Она хочет вдохнуть новую жизнь в тело и разум участников проекта. Гости хотят забыть свое прошлое. Среди актеров, появившихся в проекте – Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Самара Уивинг и другие.

«Полуночная месса»

В центре повествования оказывается бывший заключенный, который отсидел за срок за смертельную аварию. Он возвращается в родной поселок, страдая от чувства вины. Мужчина пытается встроиться в жизнь местного сообщества и начинает посещать церковь, в которую прибыл молодой харизматичный священник. С его появлением в маленьком депрессивном городке, изолированном от остального мира, начинают происходить чудеса и сверхъестественные события. Жители сталкиваются и с опасными предзнаменованиями.

«Северные воды»

Действие разворачивается в 1850-е годы. Бывший военный хирург Патрик Самнер (Джек О’Конелл) с туманным прошлым становится врачом на корабле, который отправляется в китобойную экспедицию в Арктику. На борту он встречает безжалостного гарпунщика Генри Дракса (Колин Фаррелл). Между ними начинается противостояние. Доктор бежит от призраков прошлого и пытается найти искупление, но оказывается на корабле с жестоким и неадекватным убийцей, где вынужден бороться за жизнь.

«Харлан Кобен. Невиновен»

Еще студентом Матео Видаль (Марио Касас) в драке непреднамеренно убил человека. Он получил четыре года заключения. Отсидев срок, Матео выходит из тюрьмы. Жизнь постепенно налаживается: появляется работа и личная жизнь. Вскоре супруги покупают дом и ждут пополнения в семье. О прошлом напоминает только чувство вины и редкие встречи с матерью убитого парня. Когда жена отправляется в командировку, Матео получает странный звонок с ее номера. Потом его сбивают на машине и угрожают пистолетом. События принимают неожиданный поворот.





Фото: кадр из мини-сериала "Северные воды"