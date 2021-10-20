Хоррор «З/Л/О 94» стал самым популярным релизом стрим-сервиса Shudder

20.10.2021

Хоррор «З/Л/О 94» стал самым популярным релизом стрим-сервиса Shudder
Стрим-сервис Shudder назвал хорор «З/Л/О 94»  своим самым  популярным релизом за последнее время, сообщает «Культуромания».

Новая картина не только вызвала интерес среди ценителей фильмов ужасов, но и получила восторженные отзывы критиков. Стоит отметить, что руководство Shudder не стало раскрывать статистику просмотров своего контента, а просто объявило новую часть франшизы «З/Л/О» самым успешным проектом за историю видеосервиса. 

«З/Л/О 94» — это крупнейшая премьера фильма в истории Shudder, в первые выходные ее посмотрело больше участников, чем любой предыдущий релиз фильма на сервисе», — передает «Культуромания» слова руководства стрим-сервиса. Исходя из данных агрегатора критических рецензий Rotten Tomatoes,  рейтинг одобрения фильма составил 96%  из 100%.

Релиз фильма «З/Л/О 94» состоялся на Shudder 6 октября. Главные роли в фильме сыграли Анна Хопкинс, Кристиан Потенза, Брайан Пол, Тим Кэмпбелл и другие актеры.


Фото: кадр из фильма «З/Л/О 94»