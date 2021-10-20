Четыре книги об эпохе 1960-х годов

Выбираем романы, которые с разных сторон раскрывают 60-е годы прошлого века. Поп-арт, секты, громкие убийства и другие реальные и вымышленные события и явления, сквозь призму которых можно изучить десятилетие.



«Ромовый дневник» Хантера С. Томпсона





В Пуэрто-Рико невозможно работать, зато можно спиться, сойти с ума или влюбиться. Сюда приезжают журналисты, коротающие время в баре. Они пьют ром и говорят о том, как докатились до такой жизни. Молодой журналист Пол Кемп получает профессиональные и жизненные уроки и скучает. Он заводит ленивый роман, который не предполагает серьезного развития. Однако история оборачивается страстью и трагедией.





«Девочки» Эммы Клайн





В конце 1960-х годов 14-летняя Эви Бойд знакомится со сверстницами и попадает под их влияние. Девочку привлекает раскованность, небрежность, свобода и отстраненность новых подруг. Вскоре Эми становится одной из них. Она вливается в жизнь коммуны, которая очень отличается от ее привычной реальности. Интерес перерастает в одержимость. Героиня все сильнее отдаляется от семьи и друзей. Но в какой-то момент она понимает, что оказалась в капкане.





В этом сюжете можно разглядеть отсылки к истории «Семьи» — секты, созданной Чарли Мэнсоном. В основном она состояла из юных девушек. Секта вошла в историю громкими убийствами. Среди жертв — беременная актриса Шэрон Тейт, которая в то время была женой режиссера Романа Полански.





«ПОПизм. Уорхоловские 60-е» Энди Уорхола и Пэт Хэккет





Книга реконструирует 1960-е годы с того момента, когда Энди Уорхол начал создавать картины с банками томатного супа и Мэрилин Монро. Она представляет взгляд на живопись, музыку, кино, моду, отношения между людьми, знаменитых участников «Фабрики» — центра притяжения культурной жизни Нью-Йорка 60-х годов. Это время поп-арта, сексуальной революции, психоделиков, контркультуры и протеста. «ПОПизм» представляет взгляд Уорхола на десятилетие, серьезно изменившего мир, и подводит его итоги.





«Клуб неисправимых оптимистов», Жан-Мишель Генассия





Действие разворачивается в Париже в начале 1960-х годов. 12-летний Мишель Марини — обычный подросток, который любит читать книги и фотографировать. Он находит тайное убежище на заднем дворе кафе, где собираются необычные люди. Они бежали во Францию из восточноевропейских стран, отделенных от остального мира железным занавесом. Мужчины рассказывают о своей жизни в новой стране, любимых женщинах, детях и разочарованиях. На заднем дворе образуется клуб неисправимых оптимистов.





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