Дни Эрмитажа впервые проведут в Чеченской республике

С 27 по 29 октября 2021 года в Чеченской республике впервые пройдут Дни Эрмитажа, сообщает пресс-служба Государственного Эрмитажа.

В Грозном главный музей страны представит выставку шедевров восточного и западноевропейского оружия из своих коллекций, а также проведёт широкую культурную и образовательную программу. Дни Эрмитажа проходят при поддержке Министерства культуры Чеченской Республики и мецената Юрия Берестова.

Экспозиция «В бою и на параде. Шедевры защитного вооружения из собрания Государственного Эрмитажа» разместится в Мемориальном комплексе славы Ахмата Кадырова – это современное пространство оборудовано всем необходимым для проведения событий и выставок любой сложности и уровня. Всеволод Образцов, куратор выставки со стороны Эрмитажа, научный сотрудник отдела «Арсенал», прочитает цикл лекций об истории оружия и расскажет о представленных в Грозном экспонатах.

Выставка является частью комплекса событий, призванных на время воссоздать в республике дух Эрмитажа как исключительного культурного явления. Рядом с выставкой состоится трансляция цикла виртуальных рассказов лучших лекторов Эрмитажа во все районы Чечни, дискуссия о роли волонтерства, представление эрмитажных программ виртуальной реальности.

В программе Дней Эрмитажа предусмотрен большой онлайн-блок, в котором сотрудники Эрмитажа в прямом эфире проведут экскурсию по музею в Санкт-Петербурге для жителей отдаленных частей Республики, будет проведён телемост для обмена опытом волонтеров культурных учреждений Чеченской Республики и главного российского музея, а сотрудники Научно-просветительного отдела Эрмитажа прочитают серию лекций о музее. Будут демонстрироваться виртуальные модели зала Юпитера и Галереи истории древней живописи. С помощью новейших технологий зрители смогут совершить прогулку по залам: перемещаясь при помощи шлема виртуальной реальности и джойстика, приблизиться к архитектурно-декоративным деталям убранства, произведениям скульптуры и живописи, прослушать информацию об истории их создания. Вход на выставку и лекции свободный.

Во время церемонии открытия Дней Эрмитажа в Чеченской республике в рамках межмузейного сотрудничества чеченской стороне будет передана 3D-модель высокого разрешения мраморной скульптуры Императрицы Александры Фёдоровны из собраний Государственного Эрмитажа. В ходе Дней Эрмитажа будет обсуждён вопрос об обучении специалистов музеев Чеченской республики новейшим методикам и исследованиям в области реставрации и 3D-технологий сотрудниками Отдела научной реставрации и консервации Эрмитажа.